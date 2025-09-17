El Premier Eduardo Arana se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para responder por los audios que lo vincularían a un presunto tráfico de influencias para beneficiar al interno conocido como ‘El Diablo’. El Presidente del Consejo de Ministros aseguró que no conoce al reo en cuestión y destacó que, como exministro de Justicia, nunca dispuso, coordinó o tramitó beneficio penitenciario alguno, ya que el INPE tiene autonomía funcional y no recibe órdenes directas del ministro.

Arana, quien se mostró sorprendido e indignado, negó rotundamente cualquier responsabilidad política o jurídica, argumentando que estos hechos fueron difundidos hace siete meses y calificándolos como un intento de desestabilizar al Gobierno con intereses políticos. Además, reveló que ya declaró ante el Ministerio Público como testigo y cuestionó la filtración de un audio que debería estar bajo la custodia de la Fiscalía, insinuando que esto podría ser un distractor para tapar otras investigaciones.

