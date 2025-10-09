El premier Eduardo Arana manifestó su preocupación por los múltiples pedidos de vacancia presidencial durante su intervención en el Congreso de la República, señalando que “no nos aferramos al cargo” al reconocer que desde su primer día en funciones asumieron la temporalidad del puesto. El jefe del gabinete, quien aceptó que el desenlace de estas mociones depende del voto parlamentario y del control político que la Constitución otorga al Legislativo, hizo hincapié en que su gestión ha trabajado con honor bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte.

Arana reflexionó que el país no debe ser gobernado por coyunturas ni por agendas preelectorales, sino mediante políticas serias y responsables que trasciendan a un gobierno específico, un principio que según él ha guiado su trabajo conjunto con el Parlamento. El premier, quien enfatizó que su compromiso con el desarrollo nacional “va más allá de un mandato” y está arraigado en la sangre de cada ministro, afirmó que su equipo enfrenta con valentía y responsabilidad cualquier decisión que el Congreso adopte.

