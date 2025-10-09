El premier y sus ministros abandonaron el Congreso de la República sin ofrecer declaraciones a la prensa, en medio de versiones sobre un posible mensaje a la Nación. El titular de Educación se retiró en completo silencio, mientras los reporteros intentaban obtener reacciones sobre la inesperada decisión del Gabinete. La sesión parlamentaria fue suspendida para permitir la salida de los ministros, generando especulación entre los presentes.

Fuentes cercanas al Legislativo indicaron que el retiro del Consejo de ministros podría estar vinculado a una comunicación oficial del Ejecutivo. El silencio del equipo ministerial alimenta las versiones sobre un inminente pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte, en un contexto político marcado por tensión y la expectativa de nuevas medidas gubernamentales.

