La prensa argentina calificó la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa como “cartón pintado”, una teoría que Magaly Medina reveló fue expuesta inicialmente por un conductor de un programa de espectáculos de Argentina. Según estos reportes, el romance nunca fue real y ambos ya se habrían separado, manteniendo la fachada debido a que Tinelli está por iniciar la segunda temporada de su reality familiar. Incluso se asegura que detalles públicos, como el envío de flores a la peruana, fueron parte de una ficción orquestada, ya que “esas flores nunca se las mandó Tinelli”.

Los medios argentinos sostienen que la situación actual evidencia la farsa, pues Marcelo estaría con otra mujer y cada uno hace su vida por separado en Argentina y Perú respectivamente. Esta versión, que cobró fuerza antes del anuncio oficial, planteaba que la ruptura definitiva se mostraría dentro de la serie, un guion que, al parecer, se cumplió al pie de la letra tras la reciente confirmación de la separación.

