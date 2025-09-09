Teresa Cabrera Vega, miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), propuso al pleno de la institución la suspensión preventiva de Delia Espinoza en sus cargos de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación por un plazo de seis meses. La medida cautelar se enmarca en el procedimiento disciplinario iniciado contra Espinoza Valenzuela por presuntamente haber cometido faltas graves al infringir la ley de carrera fiscal, específicamente al no ejecutar una resolución administrativa emitida el pasado 12 de junio.

Dicha resolución disponía la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular, un mandato que según la JNJ fue incumplido por la actual fiscal.

