La Presidencia de la República del Perú desmintió la noche de este miércoles 8 de octubre los rumores sobre una supuesta renuncia de la presidenta Dina Boluarte. El pronunciamiento se realizó mediante su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde calificaron de falsa una publicación que circuló en redes sociales.

El comunicado incluyó una imagen de la publicación de la periodista Graciela Villasís en el que se afirmaba que le habrían confirmado la dimisión de la jefa de Estado. “Fuentes de Palacio de Gobierno confirman que la presidenta Dina Boluarte renunciará a las 8:00 p.m.”, indicaba.

La publicación original, que fue compartida cientos de veces antes de ser desmentida, generó confusión en medio del actual clima político, marcado por las mociones de vacancia presentadas contra la mandataria en el Congreso y las cuales serán debatidas a las 9:00 p.m.

