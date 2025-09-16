La presidenta Dina Boluarte defendió su gestión con la inauguración del proyecto Quebrada Huaycoloro en el distrito de Lurigancho-Chosica, respondiendo a críticas sobre falta de obras públicas. La mandataria, quien estuvo acompañada por ministros y autoridades locales, destacó que su gobierno ha ejecutado más infraestructura que administraciones anteriores pese a llevar solo tres años y medio.

Vea también: Albergue con perritos adentro se incendió, pero sospechan: “Días antes los vecinos se quejaban por los ladridos”

Boluarte enfatizó que su administración ha destrabado proyectos atrasados mediante decisión política y continuidad en la planificación estatal más allá de cálculos mezquinos. La jefa de Estado prometió duplicar y triplicar obras de infraestructura incluyendo puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales y colegios modulares en todo el territorio.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO