La presidenta Dina Boluarte se refirió a las extorsiones aconsejando a la ciudadanía que “si no tienen el número registrado no abran el mensaje“, una recomendación realizada durante su participación en una actividad oficial con Osiptel donde abordó la inseguridad. Instruyó a la población anotar los números desconocidos que reciban y reportarlos inmediatamente a la Policía, quien realizará las indagaciones correspondientes para identificar a los extorsionadores..

La mandataria pidió específicamente a los transportistas evitar medidas de fuerza como paros, argumentando que estas paralizaciones no contribuyen a resolver los problemas de fondo que afectan al sector. Boluarte reconoció que el sector transporte sufre con mayor intensidad las extorsiones y asesinatos, una realidad que según afirmó duele profundamente a su Gobierno y motiva el trabajo diario contra la delincuencia.

