El Poder Judicial fortalece la coordinación interinstitucional como parte de una estrategia integral para enfrentar la inseguridad ciudadana, según lo anunciado por su presidenta, Janet Tello, quien destacó que esta articulación entre jueces, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Defensa Pública ya está rindiendo frutos concretos en operativos recientes. Esta cooperación, que se aplica con especial énfasis en las unidades de flagrancia, permite que los requerimientos de la policía y la Fiscalía sean atendidos con la celeridad que la situación actual exige, optimizando los procesos para una respuesta judicial más eficaz contra la delincuencia.

Tello explicó que se están articulando esfuerzos en una de las cortes superiores del país, lo que representa un avance significativo en la agilización de los procedimientos legales, ya que la medida busca crear un circuito rápido para los casos que así lo requieran. Esto mismo mejora la capacidad de respuesta inmediata ante delitos flagrantes.

