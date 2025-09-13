El comedor popular Santa Rosita del Turín se convierte en el epicentro del caos culinario más hilarante cuando la Presidenta Dina Voy a volarte decide, en vivo y ante las cámaras, preparar personalmente el pan con chicharrón, utilizando una técnica que involucra introducir el dedo pulgar en el pan para “darle más sabor”, un movimiento que deja a las vecinas y a la ministra de la Mujer congeladas en una mezcla de horror e incredulidad. Mientras tanto, la vecina Ramona, conocida en el barrio como “la quita maridos”, inicia una riña campal por la falta de hierbabuena, acusando a la presidenta del comedor de aumentar agua a la leche y esconder arroz, lo que deviene en un recordatorio público de aquella vez que se metió en la cama de su marido.

Vea también: Ricardo Bolan se enfrenta a un jurado de imitadores… ¡de Brian Arámbulo!

La situación escala cuando se anuncia un “jueguito” obligatorio donde todas las autoridades, incluyendo al Presidente del Consejo de Ministros, deben responder cada pregunta con la palabra “chicharrón” y con voz de niño, una dinámica absurda que culmina con el halago involuntario a la vecina Ramona sobre el tamaño de su “chicharrón”. El clímax llega con la aparición estelar de Juan José Chanchibáñez, autoproclamado chef especialista, quien baila un el tema “Sin ti” con la Presidenta antes de criticar sutilmente la preparación, cerrando el acto con una coreografía improvisada que deja a todos preguntándose si acaban de presenciar un desayuno o un reality show.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO