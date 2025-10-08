El presidente de ANITRA calificó como “una falta de respeto y de credibilidad” un posible traslado del diálogo desde el Congreso a la PCM, luego de haber recibido una invitación formal del presidente del Legislativo para una reunión este jueves a las 8:00 a.m. El dirigente, quien se presentará en el hemiciclo con actas de acuerdos previos incumplidos, señaló que esta descoordinación entre poderes del Estado evidencia un “mal romance” que desvía los reclamos centrales del sector. Su posición firme refleja el cansancio de los transportistas hacia las mesas de diálogo que, según alegan, no se traducen en acciones operativas contra la inseguridad.

Ante la consulta sobre una medida de fuerza, el representante gremial desconoció la convocatoria a un paro para este jueves, aunque manifestó respeto por dicha posibilidad si no se atienden sus demandas. Advirtió que, si al llegar al Congreso la reunión se ha movido a la PCM, darán un pronunciamiento inmediato en el mismo lugar, ya que consideran inválida cualquier convocatoria diferente a la original. Además, exigió una intervención más contundente, sugiriendo incluso el apoyo de las Fuerzas Armadas mediante un decreto de urgencia, mientras la ciudadanía permanece en zozobra.

