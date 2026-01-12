El presidente de Anitra, Martín Valerino, arremetió con dureza contra el premier Álvarez al declarar que el sector se siente “abandonados por las autoridades”, una acusación que marca un punto crítico en el diálogo.

Valerino calificó como “inaudita” la declaración del jefe del Gabinete, quien sugirió que algunos transportistas colaboran con las bandas, una afirmación que el gremialista rechazó rotundamente por considerarla una excusa para evadir responsabilidades.

Valerino sostiene que los compromisos estatales posteriores a los paros son rápidamente olvidados, lo que genera una sensación de desprotección institucional crónica y erosiona la confianza en el Estado.

La tensión se enmarca en la reunión de emergencia con autoridades del Gobierno Central, a la que finalmente llegó el presidente José Jerí en busca de destrabar la crisis.

