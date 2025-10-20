El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, denunció una supuesta ilegalidad en la aplicación de la prisión preventiva para policías que usan sus armas en acto de servicio, basándose en la Ley 32181. Esta norma, que él mismo citó, prohíbe solicitar dicha medida cautelar para efectivos que actúen en defensa propia o de terceros, aunque Rospigliosi aseguró que, a pesar de esta protección legal, se ha visto casos donde el agente es encarcelado mientras sus agresores quedan en libertad.

Frente a este escenario, el congresista anunció que ha presentado un proyecto de ley que se encuentra en análisis dentro de su bancada, Fuerza Popular. La iniciativa propone modificar el artículo 20 del Código Penal para establecer la inimputabilidad del personal de las FFAA y PNP que, en cumplimiento de su deber y usando sus armas reglamentariamente, cause lesiones o muertes al defender activos críticos o vidas, lo que ampliaría significativamente el blindaje legal actual.

