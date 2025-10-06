El presidente del Congreso anuncia reunión con gremios de transportistas para este martes 7 en un esfuerzo por destrabar el paro nacional que cumple 48 horas y mantiene paralizado el transporte en Lima y varias regiones del país. El encuentro, que se desarrolla en Palacio de Gobierno con la participación de la presidenta Dina Boluarte y el premier Eduardo Arana, responde a la exigencia de los conductores de medidas concretas contra la ola de extorsiones y sicariato que ha cobrado más de 80 víctimas en lo que va del año, según cifras del Observatorio de Criminalística.

La cita se extiende hasta avanzadas horas de la noche mientras los representantes de once empresas transportistas presentan su pliego de reclamos, el cual incluye protección efectiva para los conductores y soluciones inmediatas frente a las mafias que operan con impunidad. Medios de comunicación permanecen en los exteriores de la PCM a la espera de los acuerdos que podrían determinar el levantamiento de la protesta, en un contexto donde el gremio ha manifestado que no cesarán las movilizaciones hasta obtener compromisos verificables de las autoridades nacionales.

