El presidente del Congreso, José Jeri, sugirió modificaciones a la reforma de pensiones vigente tras calificar como “deformada” la reglamentación aprobada por el Ejecutivo. El parlamentario propuso implementar un sistema de autopréstamos con garantía del 100% para vivienda, una alternativa que permitiría liquidez inmediata sin vaciar los fondos previsionales.

Vea también: VES: Sicarios asesinan a conductor de combi y a una ambulante por cobro de “cupos”

Jeri descartó apoyar un octavo retiro de AFP, calificándolo como “irresponsable”, y enfatizó la necesidad de escuchar las críticas de expertos y ciudadanos para perfeccionar la norma. El legislador manifestó su decepción por el reglamento que ha generado “discordia entre la ciudadanía y el Congreso“, reconociendo la validez de las protestas sociales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO