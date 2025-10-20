El presidente Jerí anunciaría el estado de emergencia en Lima tras una reunión con el ministro del Interior, una decisión que surge después de un encuentro clave con los ex miembros del GEIN, el grupo que capturó a Abimael Guzmán hace 33 años. Durante esta reunión, que se extendió hasta la 1:30 a.m., se compartieron estrategias de inteligencia que podrían aplicarse contra la criminalidad actual, lo que genera expectativa sobre su efectividad.

El mandatario, quien también se reunió con organismos electorales y comunidades nativas, manifestó su intención de ejecutar estas medidas pronto, evaluando su viabilidad en el contexto actual. Esta posible declaratoria de emergencia, que aún se desconoce si incluirá toque de queda, plantea interrogantes sobre sus diferencias con aplicaciones anteriores que no lograron resultados contundentes.

