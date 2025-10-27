El presidente Jerí cargó el anda del Señor de los Milagros en muestra de cercanía popular, consolidando una imagen de mandatario próximo al ciudadano que participa activamente en las tradiciones religiosas. Esta segunda participación en la procesión, donde viste ropa casual con mangas remangadas y botines, refleja su estilo de gestión caracterizado por la presencia física en múltiples escenarios, desde operativos de seguridad hasta eventos culturales. El estratega comunica directamente a través de TikTok, plataforma que privilegia sobre los medios tradicionales y donde transmite incluso actividades oficiales antes que en los canales del Estado.

Esta omnipresencia en redes y espacios públicos, aunque le ha generado popularidad, plantea desafíos de neutralidad política en año electoral, especialmente cuando participa en eventos con candidatos de partidos como Somos Perú. El presidente, quien se ha comprometido públicamente a garantizar procesos transparentes, debe balancear su accesibilidad popular con la imparcialidad que exige su cargo, evitando cualquier percepción de proselitismo mientras mantiene ese vínculo directo con la ciudadanía que ha convertido en su sello distintivo de gobierno.

