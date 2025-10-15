El presidente José Jerí convocó a una reunión de diálogo con los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el RENIEC, a quienes citó en Palacio de Gobierno para este domingo a las 3 de la tarde. El mandatario señaló, a través de su cuenta de X, que el objetivo de este encuentro es trabajar para que las elecciones del 2026 sean seguras y garanticen la libre expresión ciudadana, una medida que busca generar confianza en el proceso electoral. Esta convocatoria se enmarca en una serie de rondas de diálogo que el gobierno está sosteniendo con diversos actores institucionales y de la sociedad civil.

El anuncio presidencial se produce en un contexto donde persisten movilizaciones ciudadanas que expresan descontento con la representación política actual. Mientras el gobierno apuesta por el pragmatismo y la estabilidad hasta el 2026, sectores de la población no se sienten representados ni por el Ejecutivo, ni por el Congreso, ni por el flamante gabinete ministerial, lo que configura un escenario de presión social donde el diálogo con las autoridades electorales se vuelve crucial.

