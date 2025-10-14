El presidente José Jerí declaró la guerra a la delincuencia, a la que identificó como la primera urgencia de su gestión, durante una reunión con los alcaldes de Lima Metropolitana. El mandatario, quien afirmó que la criminalidad ha tomado las calles, sostuvo que todos los esfuerzos del Estado se concentrarán en este objetivo, para lo cual su gabinete, que juramentará pronto, definirá las medidas específicas.

Jerí lanzó una severa advertencia a los internos de los penales, a quienes acusó de articular gran parte de la inseguridad actual. El jefe de estado sentenció que, si no cesan sus actividades delictivas, su gobierno intervendrá los establecimientos penitenciarios con mayor decisión, ya que tiene la plena voluntad de recuperar la tranquilidad y sentar las bases del futuro del país.

