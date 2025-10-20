El presidente Jerí lidera una reunión del Acuerdo Nacional donde anuncia que “tomaremos acciones concretas en 3 ejes principales“, comenzando por la lucha contra la inseguridad ciudadana que afecta diariamente a los peruanos pese a esfuerzos anteriores insuficientes. El mandatario, quien calificó este espacio como herramienta para la construcción de consensos.

El segundo eje garantizará el pleno ejercicio democrático en las elecciones del próximo año, estableciendo condiciones de seguridad y transparencia que aseguren procesos libres e imparciales para todos los participantes. Como tercer pilar, se promoverán mecanismos que atraigan inversiones internas y externas, aprovechando la oportunidad para convertir al Perú en potencia continental mediante una gestión de transición que busca unidad y reconciliación nacional.

