El presidente José Jerí se pronunció respecto a la marcha nacional afirmando que “no pretenderemos que un grupo reducido use la violencia como camino“, mientras reconocía el derecho constitucional a la protesta ciudadana ante la falta de atención estatal. El mandatario, quien utilizó sus redes sociales para emitir este mensaje que también compartió con el alcalde Renzo Reggiardo, destacó que las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno y de la Municipalidad de Lima transmiten en vivo los acontecimientos, lo que permite documentar cualquier exceso.

Esta declaración se produce mientras las movilizaciones continúan en diferentes regiones del país, donde según reportes de medios locales se registra una significativa participación ciudadana en las principales plazas y arterias urbanas.La violencia desatada en el centro de Lima, donde se reportaron incendios de rejas del Congreso y enfrentamientos con policías, ha generado preocupación en las autoridades sobre la infiltración de grupos que distorsionan el carácter pacífico de las protestas.

Las cámaras de vigilancia instaladas en la avenida Abancay y alrededores captaron cómo algunos manifestantes lanzaban piedras y bengalas contra efectivos policiales, actos que según el presidente corresponderían a una minoría dentro de las multitudinarias movilizaciones. Esta distinción entre protesta legítima y acciones violentas marca el enfoque del Gobierno para manejar la crisis, buscando equilibrar la garantía de derechos con el mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional.

