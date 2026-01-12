En una reunión crucial, el presidente Jerí se reúne con transportistas en un esfuerzo por destrabar la crisis, donde se evalúa el levantamiento del paro nacional convocado para el 15 de enero.

El mandatario aceptó el “jalón de orejas” dado por los dirigentes y se comprometió a realizar visitas sorpresa para monitorear los avances, una muestra de su estilo personal de gestión que busca acortar distancias con el gremio.

El dirigente Martín Ojeda, reconociendo la dificultad de la situación, expresó su esperanza de que este sea un nuevo punto de inflexión para trabajar unidos, un llamado a la colaboración que refleja la presión extrema bajo la cual opera el transporte público.

Ojeda reiteró el compromiso del gremio con medidas transparentes y no violentas, una postura que ha sido coordinada con el Ministro del Interior y el general Óscar Arriola, presentes en la cita.

