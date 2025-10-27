El Presidente Jerí supervisó personalmente el traslado de presos hacia un espacio de extrema vigilancia en el penal Ancón I, donde 45 internos de alta peligrosidad fueron reubicados.

Durante la operación acompañado del Ministro de Justicia Walter Martínez, se implementó el “apagón eléctrico” que elimina enchufes y conexiones, además del corte de cabello y uniformes blancos para prevenir el ocultamiento de objetos.

El ministro Martínez negó que estas medidas repliquen el modelo del salvadoreño Bukele, argumentando que cada acción responde a necesidades específicas de seguridad penitenciaria.

Los trasladados pierden privilegios como roperos y anaqueles, mientras sus visitas se reducen a una vez por semana o quincena según la gravedad de sus casos.

