El presidente José Jerí tomará juramento hoy a su gabinete de amplia base y reconciliación nacional en una ceremonia que rompe con el protocolo tradicional al realizarse en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. El acto, programado para las 4:30 p.m., confirmará oficialmente la integración ministerial completa que acompañará al mandatario en su gestión interina.

Vea también: Alcalde de Magdalena explica por qué no se reunió con Jerí: “El objetivo de la reunión era legitimarlo como presidente”

La cobertura periodística se realiza bajo estrictas medidas de acceso que limitan a un equipo por medio de comunicación, ingresando por la puerta Perú desde las 4 p.m. como especifica la invitación oficial de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. Este gabinete, que busca representar una amplia base política, asume en un contexto crítico donde la seguridad ciudadana se ha establecido como prioridad absoluta del nuevo gobierno interino que enfrenta múltiples desafíos nacionales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO