El presidente José Jerí transmite en vivo por TikTok la reunión con alcaldes del Callao, en la que se discuten medidas para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario escucha las propuestas de los burgomaestres, encabezados por Pedro Spadaro, quienes plantean reforzar la inteligencia policial y mejorar la articulación entre municipios y fuerzas del orden. Jerí precisó que las acciones serán clasificadas por prioridad, diferenciando las urgentes de las programáticas.

Durante la transmisión, que superó los 8 mil espectadores y más de 260 mil interacciones, el jefe de Estado reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Los alcaldes coincidieron en que un eventual estado de emergencia debe incluir medidas complementarias de inteligencia y recursos adicionales. La señal en directo desde TikTok refleja un nuevo formato de comunicación política y marca el inicio de una serie de reuniones con autoridades locales.

