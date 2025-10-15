El presidente José Jerí, junto, con la nueva ministra del MIDIS, visitaron a los damnificados por el incendio que se suscitó en San Juan de Miraflores hace unos días. Sirvió comida con un cucharón en un comedor popular, donde se sentó con niños y funcionarios mientras probaba los alimentos en una visita que generó comparaciones en redes sociales con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Las imágenes muestran al mandatario con una redecilla en la cabeza, interactuando de manera cercana con los comensales, lo que refleja una estrategia de acercamiento ciudadano que busca conectar con la población a través de gestos cotidianos.

Vea también: Ex Mininter analiza a Tiburcio: “Tiene las condiciones para asumir el cargo”

El encuentro con el burgomaestre analizó la posible declaratoria de emergencia para Lima Metropolitana, medida que incluiría un toque de queda y restricciones vehiculares para combatir la creciente criminalidad. La propuesta, respaldada por 32 alcaldes distritales, plantea que solo una persona circule en moto y que los conductores de vehículos menores usen chalecos naranjas identificadores, buscando medidas inmediatas frente al avance del sicariato y la delincuencia organizada que afecta la capital.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO