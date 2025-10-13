El presidente José Jeri busca diferenciarse con hechos, según el analista político Rodolfo Reyna, quien considera que el mandatario intenta marcar distancia de la gestión anterior mediante acciones concretas. Explicó que su presencia en operativos penitenciarios, incendios y reuniones con fiscales refleja una estrategia de acercamiento ciudadano que busca proyectar liderazgo y compromiso con la seguridad pública.

Rodolfo Reyna señaló que, si bien estos gestos políticos son bien recibidos por la población, será el desarrollo de su gestión el que determine si logra consolidar la confianza que intenta recuperar. Agregó que el nuevo gabinete deberá enfocarse en combatir la inseguridad ciudadana y la corrupción, dos de los problemas más urgentes del país, para que las acciones del presidente trasciendan más allá de lo simbólico.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO