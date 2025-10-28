El presidente interino José Jerí anunció oficialmente que no se aplicará toque de queda en Lima y Callao, pese a las crecientes preocupaciones por la inseguridad ciudadana. La declaración fue realizada a través de su cuenta oficial en X, donde explicó que la decisión se basa en el análisis del trabajo de campo y en las recomendaciones recibidas sobre el diseño actual del estado de emergencia.

“Producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y críticas al diseño de nuestro actual estado de emergencia, no se está contemplando aplicar el toque de queda”, escribió Jerí, en respuesta a los rumores que circulaban desde hace días.

La medida había sido sugerida por algunos alcaldes y sectores políticos como una forma de frenar la ola delictiva, pero también generó rechazo entre gremios laborales y ciudadanos que consideraban la propuesta excesiva.

Transportistas y ciudadanos rechazan la medida

Diversas asociaciones de transportistas urbanos de Lima y Callao expresaron su preocupación ante la posibilidad de un toque de queda. En un comunicado difundido el lunes 27 de octubre, señalaron que “encerrar a la ciudadanía no es la solución” y que la medida “solo afecta a quienes trabajan honestamente”.

La postura del presidente Jerí fue respaldada por sectores que consideran que el crimen organizado no se detiene por horarios, y que se requieren acciones estructurales más allá de restricciones temporales. El mandatario adelantó que se presentarán mejoras al estado de emergencia en los próximos días, con énfasis en patrullaje focalizado y coordinación interinstitucional.

¿Qué sigue para Lima y Callao?

El Ejecutivo trabaja en una nueva fase del plan de seguridad, que incluirá evaluaciones semanales, ajustes en zonas críticas y mayor presencia policial. José Jerí aseguró que el reporte oficial de avances será publicado una vez que se aprueben las mejoras propuestas.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue exigiendo resultados concretos frente a la delincuencia, que ha afectado desde pequeños comerciantes hasta instituciones públicas. El debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertad continúa abierto.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO