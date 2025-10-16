El presidente de la República, José Jerí, se pronunció públicamente tras el fallecimiento de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, joven de 32 años que perdió la vida durante la marcha nacional convocada por la ‘Generación Z’ en el centro de Lima. El mandatario expresó su pesar por el hecho y pidió que las investigaciones se realicen con total imparcialidad. “Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Ruiz Sanz, conocido en la escena del hip hop como ‘Trvko’, fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde llegó sin vida. Según versiones preliminares, habría recibido un proyectil en el tórax durante los enfrentamientos en la Plaza Francia, aunque la causa exacta de su muerte aún está bajo investigación.

Reacciones oficiales y exigencia de justicia

La Defensoría del Pueblo, a través de su vocero Fernando Lozada, confirmó el deceso y exigió que se respeten los derechos de los manifestantes. Por su parte, el Ministerio del Interior negó que agentes del grupo Terna hayan estado involucrados en el disparo, aunque testigos señalan lo contrario.

El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de ciudadanos exigen transparencia y justicia. Organizaciones civiles y colectivos juveniles han convocado nuevas vigilias en memoria de Ruiz Sanz, mientras se espera el pronunciamiento de la Fiscalía sobre los avances de la investigación.

Una marcha marcada por la violencia

La movilización del 15 de octubre, convocada por la ‘Generación Z’ y diversos gremios sociales, dejó un saldo de más de 80 heridos, incluidos al menos 15 policías con traumatismos severos. La protesta, que buscaba exigir reformas políticas y denunciar la inseguridad ciudadana, terminó en enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP) en varios puntos del centro histórico.

El primer ministro Ernesto Álvarez calificó la marcha como “un intento subversivo”, lo que ha sido duramente criticado por sectores democráticos que defienden el derecho a la protesta pacífica.