El presidente de la república, José Jerí Oré, lideró esta madrugada desde el penal Ancón I un operativo simultáneo en diversas cárceles del país para enfrentar al crimen organizado que opera desde estos establecimientos penitenciarios.

Como parte de esta operación, se intervino en paralelo los penales de Lurigancho, en Lima; El Milagro, Trujillo, y Challapalca, Moquegua.

Más de 200 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intervinieron en Lima en los penales de Ancón y Lurigancho, con la finalidad de requisar objetos prohibidos y garantizar el orden y la seguridad penitenciaria.

En la intervención participó también el jefe del INPE, Iván Paredes, quien recibió el encargo del presidente de la república de continuar realizando operativos de seguridad en penales de todo el país, para frenar delitos como la extorsión y el sicariato que se gestan desde los penales.

“Tanto el Gobierno como el INPE redoblan esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. Seguiremos combatiendo la delincuencia con firmeza y transparencia, brindando resultados concretos a la población, porque la seguridad del país no se negocia”, señaló Paredes Yataco.

Como resultado de la intervención en los establecimientos penitenciarios se hallaron celulares y accesorios de equipos telefónicos, aparatos con los que los reclusos realizan extorsiones. También encontraron armas punzocortantes y droga.

La operación se realizó de acuerdo a los protocolos establecidos la revisión corporal de cada uno de los internos. Se revisó, minuciosamente cada celda, así como patios, pasadizos, servicios higiénicos, espacios reducidos, entre otros. (ANDINA)

