El presidente José Jerí se reunió hoy con Julie Freundt, vocera de Artistas por la Paz, durante un encuentro de hora y media donde abordaron la urgente problemática de seguridad que afecta al gremio musical. La representante, quien acudió junto a directivos de artistas musicales, confirmó el compromiso gubernamental de articular acciones con el Ministerio del Interior, enfocándose inicialmente en combatir las extorsiones y el sicariato que amenazan a los intérpretes nacionales.

El diálogo establece aumentar el patrullaje policial en conciertos, una medida prioritaria que se coordinará con productores y empresarios para garantizar protección efectiva durante eventos masivos. Esta primera reunión, que forma parte de una agenda constante de trabajo, también incluyó la propuesta de incrementar la difusión de música peruana, buscando alcanzar progresivamente el 30% de cuota en medios como parte de una estrategia integral de apoyo al sector cultural.

