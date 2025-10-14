José Jerí tomó juramento a su nuevo gabinete ministerial tras cuatro días de un vacío que generó fuertes cuestionamientos, marcando el inicio de una etapa de transición que debe concluir en 2026. El acto, celebrado en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, contó con la presencia de diversas autoridades y representantes políticos. El presidente del Consejo de Ministros recayó en Ernesto Álvarez Miranda, exmagistrado del Tribunal Constitucional, quien reemplaza a Eduardo Arana y lidera un equipo compuesto por 18 carteras que prioriza figuras con experiencia técnica y capacidad de diálogo, excluyendo a congresistas y exministros de la administración de Dina Boluarte.

La composición del gabinete refleja una apuesta clara por especialistas sectoriales, como Denisse Miralles en Economía y Vicente Tiburcio en Interior, buscando estabilidad tras la destitución por vacancia de la anterior mandataria. Esta designación colectiva, que incluye a Hugo de Zela en Relaciones Exteriores y Luis Quiróz en Salud, permite al Ejecutivo operar con plenas facultades, superando la etapa previa donde los actos carecían de refrendo ministerial.

