La juramentación del nuevo gabinete ministerial del presidente José Perí comenzó con un inesperado toque musical, ya que el mandatario insistió en la presentación del Grupo Alma Bella, específicamente de Yolanda Medina, a quien sigue en Instagram y a quien incluso invitó a su despacho “para despacharla”, un comentario que generó más de una ceja levantada en el público. Tras el cumpleaños de Yolanda y un “Happy Birthday” presidencial, se procedió con la ceremonia formal, la cual tomó un giro hilarante con la creación del Ministerio de Relaciones Extramatrimoniales, a cargo del señor Joao Castillo, quien juró no “calentar” a las mujeres de sus amigos, primos, hermanos o, mucho menos, de su jefe.

Vea también: ¿Generación Z o Dragón Ball Z? La confusión viral que tiene de todo

El absurdo institucional continuó con la jura de la señorita Milechi Pariguamán como Ministra del Beso, a quien por decreto supremo se le prohibió besar a albañiles, carpinteros o al camarógrafo del canal. Mientras tanto, el ministro de Salud, Martín Farfán, en un acto de radicalismo nutricional, juró prohibir mediante decreto de urgencia la miel de chancaca, los guindones y todo colorante, una medida que seguramente dejará al país sin postres pero con una salud intestinal envidiable, culminando una jornada donde la ley y el chiste se volvieron uno solo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO