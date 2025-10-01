Un explosivo fue detonado en una casa equivocada de Carabayllo por sujetos que actuaron bajo la denominación de “justicia popular”. El ataque, que destruyó ventanas y puertas de la vivienda ubicada en la avenida 3 de Octubre, incluyó una nota amenazante dirigida a quienes apoyan a ciudadanos venezolanos.

Los delincuentes, quienes habrían confundido el domicilio, dejaron un mensaje que advierte sobre consecuencias similares para quienes alquilen propiedades o empleen a migrantes, lo que ha generado alarma entre los residentes de diversas zonas del distrito, quienes ahora viven entre el temor y la incertidumbre frente a estos grupos que usan métodos intimidatorios.

