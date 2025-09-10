La controversia entre Verónica González y Josimar Fidel sumó un nuevo capítulo. Tras anunciar semanas atrás que está embarazada y asegurar que el padre sería el cantante, la llamada “prima” reapareció en redes sociales con mensajes cargados de indirectas.

En una reciente publicación, la venezolana compartió una fotografía mostrando un fajo de Euros, acompañada del tema Costumbres de Josimar y su Yambú y la frase: “Gracias, nene”. La publicación fue interpretada como una alusión directa al cantante y a su actual pareja, María Fe Saldaña.

Posteriormente, en otra historia de Instagram, lanzó un mensaje que generó aún más especulación: “Así me gusta que la gente resuelva jajaja. A ti ni 5 mil… a mí me representa la cuenta bancaria, no un clóset lleno de trapos como dicen por ahí”.

En diálogo con el programa de Ethel Pozo, González fue consultada sobre si había llegado a un acuerdo con Josimar o si este le habría pedido no hablar más del tema. Su respuesta fue ambigua: “Puede ser”, sin descartar un posible arreglo económico.

“No descarto que la gente interprete como quiera, pero estoy pasando momentos difíciles porque recibo comentarios sin que se sepa el verdadero trasfondo de las cosas”, agregó.

Señalamientos contra Josimar

La polémica se intensificó días atrás, cuando Verónica González reiteró que Josimar sería el padre del bebé que espera. Con tono indignado, advirtió: “El tema va a ser cuando el niño o la niña nazca y sea idéntico a él. Ahí sí le voy a dar en la ma… y va a llorar lágrimas de sangre. En ese momento, todo el mundo se va a callar la boca”.

