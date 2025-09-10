Verónica González, la popular ‘prima’ de Josimar, recibió 5 mil euros del cantante, según su propio testimonio en el programa de Magaly Medina, donde detalló que el envío de dinero vino acompañado de una petición expresa de silencio. La joven venezolana mostró en cámara los fajos de billetes y reveló una videollamada de 36 minutos que sostuvo con el artista, quien previamente la había negado, para luego afirmar con contundencia: “soy dueña de mis actos”, dejando claro que no se sentía obligada a acatar su solicitud.

Este giro ocurre tras las declaraciones de Josimar, quien aseguró que nunca pasó la noche con Verónica, un hecho que ella atribuyó al consumo de alcohol de ambos, lo que añade una capa más de controversia a esta historia. La petición de no tener al hijo, según el relato de González, sería la razón central detrás de esta transferencia, un supuesto intento por parte del cantante de frenar cualquier revelación futura sobre su vínculo.

