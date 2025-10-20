Verónica González, la ‘prima’ de Josimar, reveló que espera mellizos y confesó que le “sorprendió bastante, no quería dos bebés”. Durante una entrevista en “Magaly TV La Firme“, desde Mónaco, la mujer mostró la fotografía de su embarazo que desató polémica, confirmando que tiene tres meses de gestación. Aseguró que el cantante sabe de su estado desde hace tiempo, aunque existe un acuerdo entre ambos que incluye una prueba de ADN, la cual Josimar solicita debido a las dudas sobre cómo ocurrieron los hechos.

Vea también: Magaly Medina sobre anillo ‘simbólico’ de Xiomy Kanashiro: “Es una forma de mecer a la pareja de turno”

La entrevistada admitió que asumirá este reto, a pesar de que la noticia de ser mellizos fue un impacto fuerte para ella y su familia, reconociendo la gran responsabilidad que implica. Además, la popular prima de Josimar señaló que tiene una red de apoyo bastante grande, por lo que se siente segura de afrontar la maternidad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO