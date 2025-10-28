La venezolana Verónica González, quien hace algunas semanas afirmó estar embarazada de Josimar Fidel, volvió a generar titulares al confirmar que celebrará la revelación de sexo de sus mellizos.

La ‘prima’ del salsero indicó que este evento lo realizará pronto y sorprendió más al no descartar la presencia del artista peruano, a quien señala como el padre de sus futuros hijos. “No sé si irá o no, pero de igual manera voy a subir historias con todos los detalles”, indicó al programa de Ethel Pozo.

Muestra su avanzado embarazo

Cansada de las críticas que ponían en duda su gestación, Verónica González decidió mostrar una fotografía de cuerpo entero en la que se aprecia su avanzado estado. “Para los que siguen diciendo que no estoy embarazada, aquí tienen la prueba. Estoy feliz, tranquila y enfocada en mis bebés”, comentó.

La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales, donde varios usuarios comentaron sobre el evidente crecimiento de su vientre, mientras otros cuestionaron la veracidad de sus declaraciones.

Josimar y María Fe celebran su aniversario

Mientras tanto, Josimar y María Fe Saldaña decidieron no ocultarse y celebraron un año más de relación, compartiendo en redes sociales un video donde se muestran felices y muy unidos. En las imágenes, la joven le da un beso al salsero, dejando claro que la pareja sigue sólida pese a los rumores.

