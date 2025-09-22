En la primavera 2025, los especialistas en nutrición identifican las mejores frutas de estación que se ajustan para una buena dieta, priorizando aquellas con alto valor nutricional y fácil consumo. Según rankings internacionales, frutas como el aguaymanto contienen 97 mg de vitamina C por cada 100 gramos, superando ampliamente la dosis diaria recomendada de 60 mg.

Lo crucial, explica la nutricionista Newsette Pozo, es elegir opciones que el cuerpo pueda absorber efectivamente, a diferencia del limón, cuya porción necesaria resulta impráctica. El aguaymanto, que puede consumirse fácilmente en una taza como snack, se posiciona como una alternativa ideal. Otra estrella de la temporada son los arándanos, conocidos como el “oro azul” por su alto poder antioxidante.

