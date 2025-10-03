La primera procesión del Señor de los Milagros cambia su recorrido habitual por las marchas anunciadas en el Centro de Lima, implementando un circuito de seguridad que evita las zonas de potencial conflicto. La sagrada imagen, que saldrá del santuario de Las Nazarenas al mediodía del sábado 4 de octubre, transitará exclusivamente por la avenida Tacna, girando hacia Huancavelica para continuar por Emancipación y retornar por el jirón Chancay, en lugar de avanzar hacia la Plaza San Martín como estaba inicialmente previsto. Esta decisión conjunta entre la Hermandad del Señor de los Milagros y la Municipalidad de Lima busca proteger a los miles de fieles que acompañan la tradicional procesión, mientras se desarrollan manifestaciones sociales en otras partes del centro histórico. El operativo de seguridad contará con 800 agentes de serenazgo trabajando coordinadamente con efectivos policiales, quienes resguardarán el desarrollo de esta celebración religiosa que se extiende hasta las 9 de la noche.

Las autoridades municipales han confirmado que todas las cámaras de videovigilancia del Centro de Lima permanecerán operativas durante el recorrido procesional, monitoreando constantemente el flujo de devotos y identificando posibles incidentes en tiempo real. El teniente alcalde, Reggiardo, aseguró que este sistema, que anteriormente permitió identificar participantes en protestas sociales, ahora se utiliza para garantizar la seguridad de los asistentes a la procesión más multitudinaria de la capital. La modificación de la ruta representa un cambio significativo en la tradición que anualmente moviliza a millones de peruanos, aunque mantiene intacto el espíritu religioso que caracteriza esta manifestación de fe. Los fieles que acudan al santuario de las Nazarenas podrán participar en misas desde las 7 de la mañana, mientras comerciantes informales ya se preparan alrededor del templo para atender la demanda de hábitos, detentes y otros objetos religiosos durante esta temporada devocional.

