La primera procesión del Señor de los Milagros se realizará este sábado 4 de octubre y marcará el inicio de la temporada procesional 2025. La imagen saldrá desde la iglesia de las Nazarenas al mediodía, en una jornada que comenzará con la misa presidida por el cardenal Carlos Castillo, quien dará la oficialización del recorrido, reforzando así una de las tradiciones religiosas más multitudinarias del mundo.

La procesión tendrá un detalle histórico, ya que las andas se levantarán de forma simultánea en Lima, provincias y ciudades como Roma, Madrid y Caracas, donde también existen hermandades oficiales. El recorrido en la capital se extenderá hasta las 8:00 p.m., pasando por la avenida Tacna, Emancipación, jirón Chancay y Conde de Superunda, para retornar finalmente al templo, en medio de miles de fieles que acompañarán el camino.

