Verónica González, la ‘primita’ venezolana de Josimar, revela su intención de venir a Perú para tener al hijo que asegura esperar del cantante, una decisión que anuncia tras hacer públicas las supuestas pruebas de su vínculo. La mujer mostró en sus redes sociales 5 mil euros que alega haber recibido del cantante, acompañado de una mordaz indirecta hacia Marifé Saldaña: “a ti ni 5000, a mí me representa la cuenta bancaria”, publicó, lo que Magaly Medina interpretó como un claro mensaje de provocación hacia la esposa del artista.

Este anuncio profundiza la crisis del cantante, quien en un comunicado negó cualquier contacto íntimo con González, una versión que choca frontalmente con la evidencia de una videollamada de 36 minutos que ella afirma tener y que, según el análisis de Medina, desmiente sus palabras al demostrar que sí existe una comunicación constante y un acuerdo económico detrás.

