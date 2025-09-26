El productor Christian Rodríguez Portugal se pronunció tras ser atacado en San Isidro, cuando salía de un estudio de abogados acompañado de su esposa e hijo de 10 años. En su testimonio ante las autoridades, aseguró que reconoció al agresor y lo identificó como Gustavo Salcedo, exesposo de Maju Mantilla.

Según su testimonio, una camioneta impactó contra su vehículo y, tras el choque, el conductor descendió para golpearlo brutalmente hasta dejarle heridas en la cabeza. Luego del violento episodio, acudió a la Policía para formalizar la denuncia e insistió en que no se trata de un incidente aislado, sino de parte de una serie de hostigamientos.

“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba subir vi que de al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, indicó. “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, agregó.

Antecedentes de ataques y amenazas

Fuentes cercanas a Rodríguez señalaron que este no sería el primer ataque en su contra. En 2023, ya había sido golpeado en el Malecón de Miraflores, hecho en el que nuevamente se habría implicado a Salcedo como agresor.

Además, el productor denunció haber recibido amenazas en los últimos meses, entre ellas una corona fúnebre enviada a su entorno cercano. Ahora, tras la nueva agresión, pidió a las autoridades que se investigue con celeridad para garantizar la seguridad de su familia.

