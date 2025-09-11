La polémica en torno a la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa generando titulares. Las declaraciones del empresario a Magaly Tv, la firme, en el dejó abierta la posibilidad de una relación extramarital de su aún esposa con el productor de su programa, Christian Rodríguez, provocó la reacción de la exreina de belleza.

En su pronunciamiento, la conductora de TV no negó de manera explícita los rumores sobre un supuesto romance con su jefe, pero sí dejó claro que no permitirá ataques hacia su persona, recordándole al padre de sus hijos el episodio de un ampay que él protagonizó en el pasado.

“Dos años atrás, cuando se difundieron imágenes de cámaras de vigilancia, en ningún momento hice un juicio o mandé indirectas. Tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, expresó.

Medida radical

Tras las palabras de Maju Mantilla, Christian Rodríguez optó por desaparecer del mundo digital. Si bien mantenía su cuenta de Instagram en privado, aún era visible al público su perfil como deportista. Sin embargo, poco después de la transmisión, eliminó definitivamente su cuenta, guardando absoluto silencio frente a las acusaciones.

Cabe recordar que Magaly TV, la firme expuso que Rodríguez tendría una pareja estable y un hijo, con quienes comparte vida en familia. De confirmarse su vínculo sentimental con Mantilla, también habría incurrido en infidelidad.

