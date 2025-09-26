El productor Christian Rodríguez Portugal, se encuentra en un delicado estado de salud tras ser víctima de un brutal atentado la tarde del viernes 26 de septiembre en San Borja. De acuerdo con fuentes de El Popular, Rodríguez ingresó de emergencia a la clínica Ricardo Palma luego de que dos sujetos lo interceptaran y lo golpearan hasta abrirle la cabeza cuando estaba por abordar su camioneta.

Lo más alarmante es que, según información revelada por Trome, Rodríguez y su esposa venían recibiendo fuertes amenazas desde hace un tiempo, lo que habría generado gran temor en su entorno familiar. Incluso, trascendió que los amedrentamientos llegaron a un nivel extremo, ya que fueron advertidos de un posible atentado y habrían recibido una corona fúnebre como señal de intimidación.

Productor fue agredido anteriormente

Cabe señalar que esta no sería la primera agresión contra el productor vinculado sentimentalmente a Maju Mantilla, pues en 2023 ya había sido atacado en el Malecón de Miraflores. Hasta el momento, no se conoce el motivo detrás del ataque ni la identidad de los responsables, pero la situación ha encendido las alarmas debido a la violencia y las amenazas que antecedieron al atentado.

