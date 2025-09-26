¡Último minuto! Fuentes cercanas de El Popular confirmaron que Christian Rodríguez, productor de Arriba Mi Gente vinculado sentimentalmente a Maju Mantilla, fue víctima de una brutal agresión y se encuentra internado en la Clínica Ricardo Palma. Según señalaron, el hecho ocurrió cuando interceptaron su camioneta, y hasta el momento su diagnóstico continúa siendo reservado.

El entorno más cercano del productor precisó al diario que se encuentra recibiendo atención médica: “Le están cociendo la cabeza”, revelaron sobre las lesiones sufridas, indicando que los golpes le habrían provocado una herida de consideración. Sin embargo, la familia de Rodríguez ha preferido no dar más detalles hasta conocer el reporte oficial de los especialistas.

Por su parte, Trome informó que el ataque se produjo cuando Rodríguez estaba acompañado de su esposa e hijo de 10 años. El medio agregó que otro vehículo chocó su camioneta en las afueras del Estudio Canelo, en San Borja, y que tras ello dos sujetos desconocidos lo golpearon de manera violenta, dejándolo malherido frente a sus seres queridos.

