Tras la salida de Maju Mantilla y su advertencia a los medios sobre futuras demandas si se continúa difundiendo “información falsa”, Verónica Alcántara salió al frente y fue tajante: no tiene miedo de nada y asegura que todo lo que ha revelado proviene directamente del empresario.

Según contó, Gustavo Salcedo le habría pedido “desenmascarar” a su esposa mostrando sus presuntos vínculos sentimentales con el productor Christian Rodríguez y el actor George Slavi.

Lejos de retroceder, Alcántara advirtió que, aunque Gustavo ahora pretenda minimizar o negar su versión, ella tiene pruebas sólidas que lo desmienten.

“(¿Y si ahora sale Gustavo diciendo que esas conversaciones entre tú y él serían también Inteligencia Artificial para lavarse las manos?) Yo no tendría miedo, ya es manotazos de ahogado, decir que es IA, yo tengo la prueba del WhatsApp cuando él me las envía. Por eso yo saqué en el programa, cuando Gustavo me manda ubicaciones de dónde encontraría a su esposa y a Christian. Decir que es IA, yo imagino de que él quiere, ya se arrepintió de esa situación”, declaró firme.

Productora alista todas sus pruebas para defenderse

“Lo que yo puedo aprobar es que existió una reunión personal entre él y yo, tengo un video de él ingresando a la casa donde fuimos. Tengo los WhatsApp de esta tercera persona que nos juntó. Si él quiere decir ahora que eso mentira, que nunca se juntó conmigo y nunca me mostró nada. Si quiere seguir saliendo a decir eso está todo ok. También tengo el WhatsApp de Telegram”, remató Alcántara.

