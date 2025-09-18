Verónica Alcántara volvió a pronunciarse en medio de la tormenta mediática que rodea a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Luego de que la exreina de belleza anunciara que tomaría acciones legales contra los medios que difundan “información falsa” sobre sus presuntas infidelidades, la productora dejó en claro que no se siente aludida por esa advertencia y que no tiene miedo de sus palabras.

“Escuché su comunicado y no lo tomo para mí, porque creo que si quiere entablar alguna acción legal debería hacerlo con su esposo, quien fue quien regó toda la información y quería seguir con esta investigación“, respondió Alcántara con firmeza, recordando que fue el propio Gustavo Salcedo quien la buscó y compartió detalles comprometedores sobre su esposa y el productor de televisión Christian Rodríguez.

En esa línea, aseguró que nunca buscó difundir información privada, pero que Salcedo insistió en exponer a Mantilla incluso más allá de sus consejos.

“En mi caso, le decía que no se podía porque era de índole privado con su esposa y su productor. Aún así él insistió y lo mandó toda la investigación que se pudo estar haciendo a los otros medios de comunicación“, añadió.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO