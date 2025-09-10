Profesor detenido en Trujillo tras citar a alumna en hostal Platinium fue identificado como José Luis Chohuanca Castillo, de 32 años, maestro de arte y cultura que intentó justificar la cita diciendo que la estudiante tenía bajas calificaciones. La intervención del Grupo Terna ocurrió gracias a la denuncia de la madre, quien fue alertada por la menor tras recibir la propuesta indebida del docente.

Las cámaras registraron el momento en que el profesor ingresaba al hostal Platinium, hecho que sirvió como prueba en la operación policial. Durante la captura, los agentes hallaron una caja de preservativos en la casaca del acusado, elemento que refuerza la sospecha de un delito que ha generado indignación en Trujillo y que reabre el debate sobre la seguridad de los estudiantes frente a casos de abuso en colegios.

