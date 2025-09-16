Un profesor que acosaba a su alumna de 14 años enviándole contenido pornográfico, fue condenado a 4 años de prisión suspendida tras comprobarse el hostigamiento sexual vía WhatsApp. El docente de cómputo, quien además habría manoseado a la menor según registros de cámaras de seguridad, recibió una inhabilitación definitiva para ejercer la docencia y una prohibición de acercamiento.

La sentencia, considerada leve por la familia y compañeros de la víctima, ha generado protestas en las calles de Tumbes por no reflejar la gravedad de los delitos. El caso evidenció la vulnerabilidad de los escolares en la frontera norte, particularmente de la afectada que vivía solo con su abuela mientras sus padres estaban en el extranjero. Las investigaciones, que revelaron que este no sería un hecho aislado, mostraron que el acusado habría actuado bajo el pretexto de “ayudar” a mejorar sus notas.

